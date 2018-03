Ao invés de ovos, alunos ganham cenouras na semana da Páscoa

Páscoa deste ano é sinônimo de decepção para os alunos matriculados em escolas da rede municipal de Duque de Caxias. Na semana que antecede a data especial, as crianças receberam duas cenouras e uma receita de bolo.

"Fiquei triste porque minha filha chegou em casa com os olhos cheios de lágrimas. Ela achou que ganharia pelo menos dois bombons", reclamou a mãe de uma das alunas do Colégio Municipal Paulo Freire.

"Ao invés de se preocuparem com problemas da escola, como material, uniforme e o pagamento dos professores, eles se preocupam em nos dar uma cenoura velha e estragada", lamentou uma das estudantes.



Os alunos ganharam um kit, com cenoura e uma receita de bolo. Foto: Reprodução/G1

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação de Caxias informou que as cenouras foram distribuídas aos alunos porque houve uma compra excessiva do legume.

"Só essa compra em excesso já mostra um problema de gestão. Para um município que ainda não concluiu a folha de pagamento de fevereiro, pagou apenas 30% dos aposentados, não tem uma presvisão para o pagamento do 13º salário e tem cooperativados com salários em atraso, desperdiçar recursos comprando alimentos em excesso é uma irresponsabilidade", avaliou o diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação em Duque de Caxias, Marcos Lord.

G1