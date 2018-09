Alckmin diz que PT despeita inteligência do povo ao insistir em Lula

O candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB) voltou a criticar nesta terça-feira (4) a opção do PT em adiar a substituição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da chapa petista.

"É um desrespeito à inteligência da população", afirmou em visita ao hospital Santa Marcelina, em Itaquera, zona leste da capital paulista.

"O PT sabe que o Lula não vai ser candidato, mas está fazendo uma enganação, com o objetivo, de um lado, de vitimizar o ex-presidente, e com o objetivo claro de esconder o candidato", continuou.

Hoje vice na chapa, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) deve disputar a Presidência pelo partido. Questionado sobre os possíveis motivos de o PT adotar essa linha, Alckmin fez um gesto de tiro com as mãos, comum de se observar em Jair Bolsonaro (PSL), seu principal oponente.

"Para tirar o candidato da linha de tiro, para poupá-lo", respondeu.



O candidato tucano à presidência, Geraldo Alckmin (Foto: Luis Blanco/ A2IMG)

Aécio Neves

Alckmin afirmou em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (4) que não fará campanha junto ao senador Aécio Neves, candidato a deputado federal por Minas Gerias.

"Não vou estar com o Aécio", disse Alckmin. Ao ser questionado novamente se fará campanha pelo tucano, o ex-governador rebateu: "Não vou".

Alckmin disse que seu grupo político no PSDB foi voto vencido ao tentar impedir que o mandato de Aécio como presidente do partido fosse prorrogado e que era óbvio que se dependesse do senador ele ainda presidiria a sigla.

Folhapress