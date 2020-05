Agências da Caixa vão abrir 2h mais cedo a partir de segunda (4)

A Caixa amplia para toda a rede de agências a abertura antecipada em duas horas. Com a medida, que passa a valer nesta segunda-feira (4), as unidades passarão a funcionar de 8h às 14h. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando neste horário.



Atenta à situação de filas nas agências, a Caixa vem adotando uma série de medidas para otimizar atendimento. Neste sábado (2), 902 agências foram abertas exclusivamente para atendimento do saque em espécie da Poupança Social. Na última semana, houve abertura de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25).

Também estão sendo alocados mais de 2.800 vigilantes adicionais (2.000 já está atuando), bem como 389 recepcionistas para reforçar orientação e atendimento ao público.

Para reforçar ainda mais o atendimento, o banco anunciou na sexta-feira (1º) um pacote de medidas adicionais, como realocação de mais de três mil funcionários para ampliar as equipes nas agências; contratação de mais dois mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público (no total, reforço de mais de 5,6 mil contratações) e disponibilização de cinco caminhões-agência para atendimento em locais com maior necessidade

O banco também está em contato direto com as prefeituras com objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações.

Vale lembrar que a prioridade ainda é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por app, site e a movimentação do benefício pelo Caixa Tem. Dessa forma, o banco reforça o pedido para que a população só se dirija às agências em último caso. Aqueles que receberam o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

É importante esclarecer que os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam o crédito em poupança da Caixa podem movimentar o valor digitalmente pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras. Os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para o auxílio recebem o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular, por meio do cartão Bolsa Família nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Para quem busca informações sobre o cadastro, os canais são o site auxilio.caixa.gov.br, o app Caixa | Auxilio Emergencial e a central telefônica exclusiva 111.

Balanço

Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento, 50 milhões de brasileiros já receberam o crédito do benefício, ou seja, um em cada três adultos. Ao todo, mais de R$ 35 bilhões já foram creditados.

Até 18h deste sábado (2), 50,2 milhões de cidadãos se cadastraram para solicitar o benefício. O site da Caixa superou a marca de 606 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 115 milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial Caixa conta com 74,3 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da poupança digital, ultrapassa 77 milhões de downloads.

Mais informações:

auxilio.caixa.gov.br

Central de Atendimento Caixa – 111

Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – 121

