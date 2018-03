Acidente com monomotor em Manaus mata três pessoas

Um avião monomotor caiu na manhã desta quinta-feira (22) em Manaus, em um terreno baldio próximo à rodoviária da capital amazonense, matando três pessoas das cinco que estavam a bordo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi a primeira a chegar ao local. As informações são da Agência Brasil.

As duas pessoas retiradas com vida pelos bombeiros foram levadas por uma ambulância do Samu para hospitais da região. Segundo o capitão Vanderson, do Corpo de Bombeiros, um dos feridos estava em estado grave.

Ele informou também que peritos da Aeronáutica já estão no local, colhendo dados para determinar a causa do acidente. O capitão avaliou que o piloto evitou uma tragédia maior ao desviar a aeronave para uma área desabitada da cidade.

O militar disse ainda que os três corpos permanecem entre as ferragens, aguardando a liberação pelos legistas do Instituto Médico-Legal do Amazonas. O militar não soube informar de onde procedia o avião e nem a identificação das vítimas.

Folhapress