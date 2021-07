Ação solidária reúne costureiras sem trabalho na pandemia para confeccionar agasalhos

No Nordeste do país, o mês de junho é marcado pela tradicional festa junina, que é levada a sério pelos moradores da região. As casas são enfeitadas com bandeirolas, adereços de palha, estampa quadriculada e muita fartura na mesa com as comidas típicas da época. Uma das características marcantes do período, é a chegada do inverno e, consequentemente, do frio.

Pensando em levar mais aconchego para quem mais precisa, uma ação solidária uniu costureiras, que teriam a renda afetada pela pandemia, para fazer cobertores para centenas de pessoas em situação de rua que sofrem na pele com a frieza.

Toda a confecção do material foi feita por costureiras e figurinistas que trabalham fazendo roupas para apresentações de quadrilhas. Muitas delas possuem a educação básica e sustentam a família com a renda proveniente do trabalho desta época, e que por causa da suspensão dos festejos juninos devido à pandemia teriam prejuízo em mais um ano sem a festa.

Com muito esforço, Michelly Miguel, que hoje coordena o time de costureiras, concluiu o ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e está cursando Gestão Pública, na Wedyn, com bolsa de estudo do Educa Mais Brasil.

Nove abrigos que prestam assistência à população em situação de rua em Caruaru, Recife e Campina Grande foram beneficiadas com a campanha “Acenda a Fogueira do Seu Coração”. Com a ação, cerca de 400 pessoas ganharam cobertores.

Além das cobertas, os beneficiados também receberam kits com itens de higiene pessoal (sabonetes, escova de dentes e creme dental) e álcool 70º, que ajudam na prevenção de doenças causadas por vírus e bactérias.

As profissionais envolvidas no trabalho também foram contempladas com kit de produtos de limpeza e de higiene pessoal das marcadas Brilux e Even, realizadoras da ação solidária. Já os abrigos, além das novas roupas para os dormitórios, receberam também um kit com produtos de limpeza para auxiliar na desinfecção de ambientes.

As instituições beneficiadas com as doações são: Acolhimento Emergencial para Adultos e Famílias em Situação de Rua e Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua (Albergue), em Caruaru; Santuário Divina Misericórdia, Lar da Sagrada Face e Fazenda do Sol em Campina Grande; O Recomeço, Casa de Passagem Diagnóstico CPD, Josué de Castro e Centro de Reintegração Social.

Do dever de casa à lição que fica: “O São João faz parte da história da Brilux e não poderíamos estar de fora dessa festa cheia de tradição do nosso povo. Por isso, é o segundo ano em que estamos incentivando um São João mais solidário e consciente, em casa com alegria e segurança. E, através de ações sociais como essas que fizemos em Caruaru, Recife e Campina Grande, nós esquentamos também os nossos corações, por fazer o nosso papel de levar o bem para outras pessoas. O objetivo da Brilux é contagiar o público com essa chama da tradição nordestina e inspirar atitudes mais solidárias”, explica a gerente de Marketinge Trade da Brilux, Renata Carvalho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!