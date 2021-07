Abono Salarial: pagamento e saque do benefício será encerrado no dia 30 de junho

O pagamento e o saque do abono salarial do calendário 2020-2021, com ano-base 2019, será disponibilizado aos trabalhadores que têm direito ao benefício até o dia 30 de junho, foi o que anunciou a Caixa Econômica Federal (CEF) na última segunda-feira (7).



Caso perca o prazo, o trabalhador qualificado para o recebimento do abono só terá outra oportunidade para o saque do benefício a partir do próximo calendário. O valor do benefício fica reservado por um prazo de cinco anos. Até o momento, cerca de 560 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, o que representa algo em torno de R$ 328 milhões aguardando resgate.

Tradicionalmente liberados entre junho e julho, houve mudança no calendário de pagamento do abono salarial, que passará a ser pago entre janeiro e dezembro de cada exercício.

