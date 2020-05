8 milhões podem começar a receber auxílio emergencial na semana que vem

A primeira parcela do Auxilio Emergência gerou muitas reclamações dos beneficiários, por causa da analise dos dados e dos erros do aplicativo Caixa Tem. De acordo com o governo, o pagamento da segunda parcela será feito na próxima semana, 11, mesmo que algumas pessoas ainda não tenham recebido a primeira.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, explicou que na semana que vem será concluída a análise de 17 milhões de pedidos, incluindo os de reanálises. A expectativa é que 6 milhões a 8 milhões sejam elegíveis e, até segunda (11), 99% da primeira etapa esteja concluída.

A Dataprev, empresa de dados responsável pela checagem das informações do trabalhador, afirma que, até domingo (10), vai finalizar o processamento dos requerimentos apresentados entre os dias 23 e 30 de abril. Após a liberação, o pagamento da parcela é feito pela Caixa ao beneficiário em até três dias.

O prazo para pedir o auxílio emergencial termina em 2 de julho. " Quem eventualmente teve qualquer problema e não recebeu, fique tranquilo. Determinação do presidente e da lei é que as três parcelas estão garantidas para todos", afirmou o ministro.

NOVA CHANCE

Trabalhadores que preencheram dados errados ou deixaram de preencher tiveram o cadastro analisado como "inconclusivo", ou seja, pelos dados informados por esses trabalhadores, o governo federal não chegou a uma conclusão se eles têm ou não o direito de receber o auxílio emergencial.

Neste caso, é possível fazer outro pedido, pelos mesmos canais da Caixa ou pelo novo site, do Dataprev, e tentar novamente ser aprovado para o benefício.

Quem está no CadÚnico e foi reprovado para o auxílio emergencial também pode fazer a solicitação e tentar receber as três parcelas do benefício federal.

Como acompanhar seu pedido:

O trabalhador pode acompanhar seu pedido pelo:

- Aplicativo CAIXA Auxílio Emergencial

- Site: auxilio.caixa.gov.br

- Telefone 111

- Site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br



folhapress