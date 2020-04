R$ 600,00: Caixa antecipa cronograma e paga já nesta semana segunda parcela

O governo decidiu antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 mensais para informais. Os recursos estarão disponíveis a partir de quinta-feira (23), tanto para os beneficiários inscritos no cadastro único como para os que fizeram o cadastro por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Na quinta, receberão os recursos que nasceu em janeiro e fevereiro. Na sexta-feira (24), os nascidos em março e abril. No sábado (25), maio e junho. Na segunda-feira (27), julho e agosto. Na terça-feira (28), em setembro e outubro. E na quarta-feira (29), novembro e dezembro.

Folhapress