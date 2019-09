Timon: Polícia apreende drogas em casa comandada por facção

Drogas apreendidas em boca de fumo no bairro Bela Vista, em Timon. (Foto: PC/Maranhão)

A Polícia Civil do Maranhão em operação conjunta com o Canil da Polícia Militar do Piauí, efetuou na manhã desta quinta-feira (26), uma apreensão de grande quantidade de drogas em bocas de fumo localizadas na Rua 100, zona urbana de Timon, Maranhão.

Segundo a polícia, a área é conhecida pela atuação de uma facção criminosa que atua no Piauí e no Maranhão e foram apreendidos um total de 520g de crack , 540g de maconha, 75g de cocaína, 50g de Maconha “skunk”, 04 (quatro) balanças de precisão, além de R$409,00 em espécie, e material plástico utilizado para o acondicionamento das drogas.

A apreensão do material aconteceu após buscas em 02 (dois)imóveis situados na região da Rua 100, bairro Bela Vista, em Timon. A polícia intensifica o monitoramento das regiões de maior risco na cidade.

A operação desta quinta (26) foi realizada pela Polícia Civil do Maranhão, através da DENARC – Timon, unidade vinculada à SENARC, juntamente com a Polícia Militar.

Rodrigo Antunes