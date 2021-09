Mototaxista morre em acidente de carro na PI-140, em São Raimundo Nonato

O mototaxista Serafim de Sousa Santos (foto ao lado), 56 anos, morreu após um grave acidente ocorrido no final da noite deste sábado (18) na rodovia PI-140, no município de São Raimundo Nonato. Ele conduzia um veículo de passeio modelo Gol quando colidiu de frente com um caminhão que vinha em sentido contrário na pista. Com o impacto da batida, Serafim teve morte imediata e as duas pessoas que estavam com ele no carro sofreram ferimentos graves.

De acordo com o relatório de ocorrência da 1ª Companhia do 11º BPM, Serafim seguia de viagem de São Lourenço do Piauí para São Raimundo Nonato e o acidente que o vitimou fatalmente ocorreu nas proximidades do aeroporto da cidade. A polícia não informou se havia indícios de que o acidente possa ter sido provocado por embriaguez de algum dos motoristas, mas afirma que, pela dinâmica do ocorrido, um dos automóveis teria tentado fazer uma ultrapassagem malsucedida.

Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Raimundo.

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato lamentou a morte de Serafim de Sousa e prestou condolências à família. “A Prefeitura de São Raimundo Nonato, em nome da prefeita Carmelita Castro lamenta, com pesar, o falecimento de Serafim de Sousa Santos, ocorrido na noite deste sábado, dia 18, vítima de um acidente de trânsito. Serafim era mototaxi. A administração municipal presta sinceros sentimentos aos familiares e roga que Deus dê a ele o conforto eterno”, diz a nota.

