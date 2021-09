Macaco que atacava moradores em São Raimundo Nonato é recolhido pelo IBAMA

Um macaco Bugiu criado ilegalmente e que estava atacando moradores do povoado da Serra Vermelha, zona rural de São Raimundo Nonato, foi recolhido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), na tarde desta quinta-feira (16). O animal passará por cuidados veterinários e ficará sob os cuidados do IBAMA.



O secretário do Meio Ambiente, André Landim, acompanhou o resgate para direcionamento do animal ao Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS do IBAMA em Teresina.

Nas redes sociais, alguns moradores da região manifestaram insatisfação pelo recolhimento no animal. Uma seguidora do perfil da Prefeitura da cidade comentou que é nítida a tristeza do animal de ter sido tirado da sua “família”. “Estão felizes, agora? O bicho vai ser enjaulado e consequentemente maltratado em um zoológico. Desde de quando, isso é bom?”, escreveu outra seguidora.

O animal estava sendo criado como uma espécie doméstica, ao lado de cachorros e outros animais. Nas últimas semanas, no entanto, começou a atacar mulheres e crianças do povoado.

