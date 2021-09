Macaco Guariba criado ilegalmente ataca moradores em São Raimundo Nonato

Um macaco-guariba vem atacando moradores do povoado da Serra Vermelha, zona rural de São Raimundo Nonato. O animal está sendo criado como uma espécie doméstica, ao lado de cachorros e outros animais. Nas últimas semanas, no entanto, começou a atacar mulheres e crianças do povoado.

Para a bióloga Rute Andrade, aposentada pelo Butantã e moradora do povoado na zona rural de São Raimundo Nonato, o caso desse animal precisa ser visto com seriedade pelas autoridades responsáveis.

Perna de mulher atacada pelo macaco



A situação tem se agravado a cada ataque. O médico Paulo Afonso disse que é preciso acionar as autoridades para recolher o animal, pois essa é a terceira vítima do bicho.

Para a Assistente Social da UPA, Vera Paula, a unidade está comunicando as autoridades do fato e pedindo providências.

O Cemafauna, Centro de Manejo de Fauna da Caatinga, com sede em Petrolina foi avisado e deve recolher o animal assim que as autoridades decidirem.

