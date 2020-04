Entulhos são retirados de via pública no centro da cidade

Depois do jornal REALIDADE 87 da rádio Progresso FM e da coluna de São Pedro do Piauí no portalodia.com relatar o desrespeito em uma das principais vias do centro, onde há vários meses estava depositado entulho com restos de construção, os mesmos foram retirados do local.

Entulho bloqueiam calçada e atrapalham pedestres utilizarem a via



O entulho dificultava a locomoção dos pedestres que dividiam o local com os veículos, podendo ocorre acidentes.





Márcio Costa