Entulho bloqueiam calçada e atrapalham pedestres utilizarem a via

Uma grande quantidade de entulho está bloqueando a passagem de pedestres na rua Central, ao lado do mercado público, no centro.

O amontoado de resto de construção e telhas, forçam as pessoas a dividirem a via com os veículos, podendo ocasionar um acidente.

O problema de lixo, entulhos e podas de árvores em vias públicas pode ser encontrado em outros pontos da cidade.

O interesse individual não pode sobrepor-se ao coletivo, prejudicando a locomoção dos pedestres e causando sujeira nas vias.

Precisa-se de uma fiscalização por parte dos órgãos competentes para coibir essa prática abusiva, dos cidadãos que infringem o código de postura do município de São Pedro do Piauí.

Márcio Costa