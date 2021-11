Homem suspeito de esfaquear ex-companheira e filha é morto a tiros em Piripiri

Um homem, identificado como Antônio Vigário, de 58 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (11), no Residencial Esperança Garcia, em Piripiri. O homem, que era suspeito de esfaquear a sua ex-companheira e filha no dia cinco de novembro, foi alvejado com diversos tiros na cabeça e nas costas.

(Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h, quando moradores acionaram a polícia após ouvir cerca de três disparos. No momento em que a equipe chegou ao local, o homem já estava em vida.

O crime será investigado pela Polícia Civil. Segundo a PM, ainda não se pode confirmar que a morte de Antônio tenha relação com caso de esfaqueamento da filha e ex-companheira.

(Foto: Arquivo O Dia)



Entenda o caso

No dia cinco de novembro deste mês, uma mulher e sua filha foram esfaqueadas por volta das 17h, em Piripiri. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o suspeito do crime seria o ex-companheiro da mulher.

Segunda a PM, após as agressões, a jovem conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram a polícia. A mulher ficou gravemente ferida na perna e a filha foi atingida no ombro, ambas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Regional Chagas Rodrigues.

