Parnaíba está há 10 dias sem registrar crimes de homicídio

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Após uma onda de violência promovida por facções, esforços estão sendo realizados em conjunto entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal para combater a criminalidade.



“Esse é o resultado positivo que estamos trazendo dessas últimas operações e de todo esforço que foi implementado na região. Com outros eventos que ainda estão acontecendo estamos agindo de forma muito rápida com atividade de inteligência para identificar e prender essas pessoas que não se inibem com a nossa presença e atuando para garantir a segurança”, disse o secretário de Segurança Pública, coronel Rubens Pereira.



Para reforçar a segurança do final do ano, serão enviadas equipes para somar ao Centro Integrado de Segurança. Assim, profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil e Força Estadual de Segurança reforçarão as ações de policiamento nas praias e nos principais pontos de movimentação de turistas na região.



Ainda segundo o coronel Rubens Pereira, durante esse período de combate às facções, mais de 120 agentes fizeram o reforço. “Quem está no litoral já percebe a presença das viaturas e dos nossos homens e mulheres que fazem a segurança do nosso Estado. E até dia 02 de janeiro nossa atenção estará redobrada”, explicou.



Há no momento dois Centros Integrados de Segurança no litoral, um em Cajueiro da Praia e outro em Barra Grande. Outra tropa já seguiu para a região, sendo mais de 136 policiais militares para esse reforço.