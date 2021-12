Força Tarefa realiza operação no litoral do Piauí e três pessoas são presas

A Força Tarefa de Segurança realiza, nesta quinta-feira (02), uma operação no litoral do Piauí para combater a criminalidade na região, especialmente homicídios e assaltos cometidos por facções criminosas. A ação acontece nas cidades de Cajueiro da Praia, em Luís Correia, com cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, e Parnaíba, que já resultou em uma pessoa presa em flagrante e três detidas.



(Fotos: Divulgação/PCPI)

Durante a ação, diversas armas e dinheiro foram apreendidos. A Operação é uma ação da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, juntamente com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Piauí e a Delegacia de Luís Correia (Feisp/DintePM - Comando do Norte da PM).

Desde novembro deste ano, a Força Estadual de Segurança tem realizado ações no litoral para combater a criminalidade. No dia 03 de novembro, o prefeito Felipe Ribeiro encaminhou um ofício à Secretaria de Estado da Segurança pedindo a atuação da Força Estadual de Segurança. No documento, ele destaca que o “aumento da violência na cidade é causado por uma guerra de facções criminosas”, diz o ofício. Nesta sexta-feira (05), as equipes da Força Estadual de Segurança já estão em Cajueiro da Praia, desenvolvendo estratégias e atuando contra a criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também terá um papel importante nessas ações, já que irá fornecer instrumentos tecnológicos com dados e informações que serão úteis. É o que explica o superintendente da PRF, Paulo Nunes Moreno. Aguarde mais informações.



