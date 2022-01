Inmet emite alertas de chuvas intensas para 37 municípios do Piauí

As chuvas intensas devem continuar por, pelo menos, mais 24 horas no Piauí. É o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois alertas para 37 municípios piauienses neste domingo (09).



Segundo o órgão, 30 municípios estão sob alerta de perigo potencial (Alerta Laranja) de chuvas intensas, que devem cair no Estado de hoje para amanhã. O alerta é válido até às 11h desta segunda-feira (10). As chuvas devem ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar de 40-60 km/h. O alerta do Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Já sete municípios estão sob Perigo (Alerta Vermelho), de acordo com o Inmet. O órgão aponta que a chuva deve ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que vão de 60-100 km/h. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

(Foto: Ithyara Borges/ODIA) Orientações O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue embaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Deve-se evitar também utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso haja necessidade, entrar em contato com a Defesa Civil, através do telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Confira a lista dos municípios com Alerta Laranja (Perigo Potencial) e Alerta Vermelho (Perigo): Alerta Laranja (Perigo Potencial) Angical do Piauí;

Bonfim do Piauí;

Brejo do Piauí;

Cabeceiras do Piauí;

Cajazeiras do Piauí;

Campo Largo do Piauí;

Colônia do Piauí;

Fartura do Piauí;

Flores do Piauí;

Lagoa do Piauí;

Lagoinha do Piauí;

Morro do Chapéu do Piauí;

Nazaré do Piauí;

Olho D'Água do Piauí;

Pajeú do Piauí;

Passagem Franca do Piauí;

Pau D'Arco do Piauí;

Ribeira do Piauí;

Rio Grande do Piauí;

Santa Rosa do Piauí;

Santo Inácio do Piauí;

São Braz do Piauí;

São Francisco do Piauí;

São Gonçalo do Piauí;

São João do Piauí;

São Lourenço do Piauí;

São Pedro do Piauí;

Socorro do Piauí;

Tamboril do Piauí;

Tanque do Piauí. Alerta Vermelho (Perigo): Barreiras do Piauí;

Cristalândia do Piauí;

Monte Alegre do Piauí;

Nazaré do Piauí;

Palmeira do Piauí;

Porto Alegre do Piauí;

Rio Grande do Piauí.

