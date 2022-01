Polícia descarta embriaguez de motorista de acidente que vitimou criança

A perda do controle do ônibus que tombou na madrugada desta quarta-feira (12) e deixou uma criança de nove anos morta na BR-135, em Colônia do Gurgueia, não foi ocasionada por embriaguez, constatou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao realizar testes nos dois condutores responsáveis pela viagem.

A PRF, contudo, disse que não foi possível identificar ainda qual dos motoristas conduzia o veículo no momento de acidente. “Foram realizados testes de etilômetro nos dois condutores responsáveis pela viagem os quais não acusaram ingestão de bebida alcoólica, porém não foi possível identificar qual dos dois estava dirigindo o ônibus no momento do acidente”, disse a PRF.



A investigação dos agentes revelou que o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu o sentido contrário e atravessou toda a pista saindo da pista e tombou em seguida. O acidente deixou uma criança de 9 anos morta, quatro pessoas com ferimentos graves e outras sete sofreram lesões leves. Todas as pessoas feridas foram removidas para o hospital municipal de Colônia do Gurguéia.





