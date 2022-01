Motorista capota carro após sofrer mal súbito no bairro Piauí, em Parnaíba

Um homem identificado apenas comoPaulo, de 48 anos, capotou o carro depois de ter um mal súbito na tarde dessa terça-feira (11), no bairro Piauí, em Parnaíba, litoral do Estado. A Polícia Militar foi acionada e informou que ele chegou a atingir parte de uma residência.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda segundo a PM, o mal súbito fez com que o homem perdesse o controle do veículo, que capotou e colidiu em frente de uma casa, destruindo uma cobertura externa.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para um hospital da cidade. Ela não sofreu ferimentos graves, mas encontrou em choque com a situação e ficou inconsciente. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e o carro foi removido.

