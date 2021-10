Magno Soares acredita que crescimento nacional do PT pode fortalecer Rafael Fonteles

O prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares (PT), revelouotimismo com o crescimento nacional do Partido dos Trabalhadores, impulsionado pela retomada da popularidade do ex-presidente Lula. De acordo com o gestor o avanço pode ser crucial para o fortalecimento da candidatura de Rafael Fontelesno Piauí. O gestor visitou o sistema ODia de Comunicação na manhã desta quarta (06) e avaliou a retomada das aulas e a reabertura econômica e turística na região de Castelo do Piauí.



Uma das maiores prefeituras administradas pelo PT no Estado, Castelo de Piauí sempre foi uma região importante para as vitórias do partido. Cidade pólo no centro-norte piauiense, Castelo se tornou um entreposto político forte do PT. Para Magno Soares o cenário hoje é favorável ao candidato da base de Wellington Dias.

“Por todo esse momento vivenciado, o desejo de candidatura das duas partes anteciparam um pouco a corrida eleitoral. Mas eu vejo um cenário favorável a retomada do Partido dos Trabalhadores a nível nacional. Por tudo isso que acontece a gente tem uma caminhada com o objetivo de sucessão do governo, não vamos dizer que tranquila, mas com um direcionamento favorável a base do governo”, avaliou o político.

O Prefeito analisou ainda que no momento certo o PT irá decidir pela candidatura de Wellington Dias ao senado. Hoje o PSD e MDB brigam pelas indicações de vice-governador, porém com o recuo do PSD na disputa pela vaga de senador o caminho ficou aberto para Wellington.

“Isso é uma coisa a ser discutida com o grupo, o governador Wellington Dias é sempre muito habilidoso e trabalha sempre com uma base aliada muito fortalecida. Acredito que o Partido dos Trabalhadores vai discutir amplamente com os seus aliados, com todos que compõe a base e com certeza a melhor decisão será tomada na hora certa”, concluiu o gestor.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Volta às Aulas

Magno comemorou o retorno das aulas presenciais no município, ocorrido no último dia 04 de outubro. O prefeito lembrou os momentos difíceis vividos pelos castelenses no último ano em decorrência da pandemia de Covid-19.

“Nós vivenciamos muitas dificuldades nos últimos dois anos, muitas medidas foram tomadas, ampliamos o corpo da vigilância sanitária e dos profissionais de saúde. Graças a Deus com a chegada das vacinas tivemos um acompanhamento bem rígido e uma colaboração da nossa população, empresários, comerciantes, profissionais do serviço público. Agora temos contido a pandemia no município e estamos retomando a nossa vida com um novo normal na sala de aula, com o nosso ensino municipal. Reformamos as escolas, fizemos um trabalho intersetorial entre educação e saúde, e cumprimos todos os protocolos de orientação nacional e estadual. Estamos retomando aos poucos a nossa vida, agora nesse dia 04 iniciamos com as aulas presenciais. Tínhamos adaptado as escolas, reformado toda a área dos prédios escolares e incrementando com objetos novos e entregamos para os pais e nossas crianças escolas novas e adaptadas a nova realidade cumprindo todos os protocolos com a volta das aulas presenciais”, afirmou o administrador municipal.

Reabertura Econômica

Magno comentou também a retomada das atividades econômicas na cidade. Por ser o maior município da região castelo é um hipercentro financeiro e de serviços paras as cidades vizinhas. Um dos principais potenciais que geram receita na cidade, o turismo, também está sendo reativado.

“Temos um alinhamento com os municípios do território dos carnaubais, os prefeitos da região se interagem e todas as equipes trabalham conjuntamente. Estamos todos voltados para a retomada da economia na região cumprindo todos os protocolos que é exigido. Continuamos atuante e atentos, se acontecer um evento em Castelo, mesmo que obedecendo as normas do decreto estadual é preciso fazer a inscrição na vigilância sanitária para que ela faça a inspeção antes e durante o evento. Reabrimos a visitação aos nossos pontos turísticos e tivemos uma aceitação e um número de visitantes muito grandes. Esse é o principal potencial econômico a ser desenvolvido naquela região, que é o turismo que gera renda, emprego, e que vai atrair cada vez mais turistas de fora. Hoje estão funcionando os hotéis, os restaurantes, os guias turísticos, todo esse pessoal que trabalha com turismo foi capacitado e treinado a cumprir o novo protocolo e receber os nossos turistas com a maior segurança”, concluiu o Prefeito de Castelo do Piauí.

