Câmara abrirá CPI para investigar caso denunciado pelo Portal O Dia

Denúncia feita pelo Portal O Dia, onde um veículo oficial da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí foi flagrado circulando fora do horário de serviço, mais exatamente às 03 da madrugada no último domingo (27), culminará em pedido imediato de CPI para apurar o caso. As imagens mostraram um carro oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS parado próximo aos bares no centro da cidade, possivelmente pegando um passageiro que participava de evento realizado nas proximidades.

Entenda o caso!



Sem querer entrar em detalhes, o Vereador Raimundinho Mineiro (PSB) falou à nossa equipe que a Câmara Municipal de Castelo do Piauí irá entrar com pedido imediato de CPI, e salientou também que já existe confirmação que o veículo estava transportando um artista que participava de um determinado evento particular na cidade até Teresina-PI. As imagens causaram muito polêmica e revolta nas redes sociais. O que causa mais estranheza é o Prefeito Magno Soares (PT) e a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí nunca terem se posicionado oficialmente sobre o assunto.

Jailson Lima