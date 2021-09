Bandidos explodem cofre do Banco Bradesco de Castelo do Piauí

Os moradores de Castelo do Piauí já começaram seu dia assustados com a criminalidade depois que bandidos fortemente armados invadiram a cidade nesta madrugada e explodiram o cofre da agência do Banco Bradesco que atendia à população local. A quadrilha chegou a Castelo por volta de 1h50min e se dirigiu direto para a agência bancária.



Leia também: Criminosos tentaram explodir sede da PM em Castelo do Piauí

O grupo criminoso era formado por pelo menos oito pessoas. Quatro deles foram para agência, onde instalaram os explosivos no cofre, e quatro ficaram pelas ruas de Castelo montando barreiras e impedindo a aproximação da polícia. Quem dá mais detalhes é comandante da PM de Campo Maior, major Etevaldo Alves.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Estamos no primeiro dia do mês e o banco foi abastecido com dinheiro ontem mesmo, então a gente supõe que eles [os bandidos] levaram um numerário considerável e tinham essa informação privilegiada. Eles fugiram por estradas vicinais que permitem acesso tanto ao Estado do Ceará quanto a São Miguel do Tapuio e São João da Serra. São muitas rotas de fuga naquela região e temos informações de populares que viram os veículos em alta velocidade passando pela cidade na madrugada”, relata o major.

Ainda de madrugada a PM conseguiu recuperar uma motocicleta que teria sido usada pelo bando no ataque ao Bradesco de Castelo. O veículo estava abandonado em uma estrada de acesso à cidade e junto com ele havia equipamentos possivelmente usados para promover o ataque dentro da agência.

O Bradesco não informou valores que possam ter sido levados do banco pelos criminosos. Equipes da PM estão na região junto com a Polícia Civil montando barreiras e fazendo buscas pela quadrilha.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!