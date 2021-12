Prefeitura de Campo Maior suspende festas de final de ano devido a Covid-19

A Prefeitura de Campo Maior publicou em suas redes sociais o cancelamento de todas as festividades públicas referentes ao Ano Novo na cidade. Na postagem, a gestão municipal destacou que “mesmo com a vacinação em ótimo estágio, com 80% da população campomaiorense vacinada, não podemos dar bobeira para o Coronavírus”.



“Vamos comemorar a virada de ano com segurança, em casa. Festa de Réveillon cancelada”, diz a postagem.



O município de Capitão de Campos também adotou medidas mais rígidas com relação às festividades culturais e religiosas após registrar 15 casos de covid em 7 dias. Diante disso, o prefeito Tim Medeiros decidiu cancelar a festa dos evangélicos, que aconteceria no próximo dia 17 de dezembro com participação de uma banda, e também um evento municipal para os feirantes de Capitão de Campos que também já estava marcado para acontecer neste mês.



O município de Campo Maior, localizado a 84 km de Teresina, está com 80% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra Covid-19, segundo dados do vacinômetro, da Secretaria de Estado da Saúde, divulgados no sábado (11). Ainda de acordo com o boletim da Sesapi, o melhor desempenho entre todos os municípios do Território é o de Jatobá do Piauí que tem 88,94% da população vacinada com a D1. Logo em seguida aparece Novo Santo Antônio com 88,13% vacinados. Na sequência aparecem São João da Serra com 84%, São Miguel do Tapuio com 83,27%, Nossa Senhora de Nazaré com 81,27% e Campo Maior com 80,4%.

(Foto: Reprodução)

No caso das pessoas que receberam a vacina da Janssen, devem procurar as Secretarias Municipais de Saúde para saber como será a logística de aplicação da dose de reforço. O Governo do Piauí recebeu 5.500 doses deste imunizante, que será distribuído aos municípios neste domingo (12). Em Campo Maior, um total de 790 pessoas receberam a vacina de dose única e precisam completar o esquema vacinal com este imunizante.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no