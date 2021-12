Após registrar 15 casos de covid em 7 dias, Capitão de Campos restringe atividades

A Prefeitura Municipal de Capitão de Campos, a 154 Km de Teresina, decidiu impor novas medidas restritivas à realização de atividades culturais e religiosas após a cidade registrar 15 casos de contaminação por covid-19 no intervalo de apenas uma semana. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Tim Medeiros em suas redes sociais neste domingo (12).



O gestor decidiu cancelar a festa dos evangélicos, que aconteceria no próximo dia 17 de dezembro com participação de uma banda, e também um evento municipal para os feirantes de Capitão de Campos que também já estava marcado para acontecer neste mês. O prefeito pediu a compreensão da população e manifestou preocupação com a recente escalada dos casos de infecção por coronavírus na cidade.

“Nesses três últimos dias teve um avanço muito alto no índice de contaminação da covid-19, chegando só no dia de hoje a seis casos com nove já existentes. Hoje estamos com 15 casos. Considero isso um grande avanço para quem há uma semana estava zerado e, diante disso, como autoridade do município, como gestor, eu não poderia deixar de tomar as medidas necessárias de precaução”, explicou Tim Medeiros.

A decisão de cancelar os eventos municipais de Capitão de Campos foi tomada por unanimidade pelo Comitê de Enfrentamento à covid-19 da cidade. A banda contratada para se apresentar na festa dos evangélicos, o prefeito explicou, continua contratada e a previsão é de que com a diminuição dos casos e de acordo com os decretos estaduais, novas decisões sejam tomadas para realização da festa no começo do ano que vem.

“Vamos esperar até o mês de janeiro para ver o que acontece e, se tudo voltar à normalidade, voltaremos a fazer a feira assim como voltaremos a fazer a festa dos evangélicos. Mas, nesse momento, me assusta muito e não poderia deixar de tomar essas decisões”, afirmou o prefeito de Capitão de Campos.

Para Tim Medeiros, a subida dos casos de covid-19 nos últimos dias lembra bastante o que ocorreu em dezembro do ano passado quando a cidade estava quase zerada nos registros da doença e até chegar em fevereiro, quando Capitão de Campos teve 18 mortes decorrentes do coronavírus. O prefeito fez um apelo à população para que, que for realiza algum evento, que o faça seguindo as normas sanitárias de obrigatoriedade do uso da máscara e que sigam praticando o distanciamento social.



Foto: Reprodução/Governo do Piauí

Sete cidades estão com alta nos casos

Sete cidades piauienses apresentam taxa de incidência de casos novos de covid-19 nos últimos 15 dias superior a 500 registros por cada grupo de 100 mil habitantes. São elas: Hugo Napoleão, São José do Peixe, Demerval Lobão, Agricolândia, Milton Brandão, Curralinhos e Assunção do Piauí. A informação foi confirmada por membros do COE (Comitê Estadual de Operações Emergenciais) neste final de semana.

