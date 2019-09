Zé Rafael disputa vaga no Palmeiras com Carlos Eduardo

O técnico Mano Menezes já anunciou que a disputa pela vaga de Dudu, suspenso para o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza no próximo domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, está restrita a dois jogadores: Zé Rafael e Carlos Eduardo.

O comandante avalia que os dois têm características distintas e ainda considera qual a melhor opção para a partida no Castelão. Mas pelo menos nas estatísticas, um deles tem clara vantagem.

Leia também:

Palmeiras faz o primeiro treino aberto do ano com titulares

Segundo números do Footstats, Zé Rafael leva a melhor sobre Carlos Eduardo na maioria dos quesitos. Considerando todos os jogos oficiais da temporada, o camisa 8 tem melhor média de gols, assistências, finalizações, passes decisivos, cruzamentos certos e desarmes, por exemplo.



Um aspecto que chama particularmente a atenção é o drible. Segundo Mano afirmou na quinta (19) em entrevista coletiva, Carlos Eduardo teria características mais próximas às do titular Dudu, de partir mais para cima dos adversários, em busca de uma jogada individual. Já Zé Rafael seria mais um meia clássico, com vantagem no passe e na circulação de bola do time. No entanto, o camisa 8 também é superior ao concorrente neste quesito.



Mano Menezes falou sobre a preparação para o jogo contra o Fortaleza - Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Carlos Eduardo tenta muito mais dribles (um a cada 42 minutos, contra um a cada 100 minutos do rival), mas é Zé Rafael quem acerta mais proporcionalmente: são 12 dribles certos de 16 tentativas, com 75% de aproveitamento, contra 6 certos de 14 do atacante, com aproveitamento de 42,8%.

Zé Rafael, aliás, jogou bem mais minutos que Carlos Eduardo nesta temporada. Ele fez 25 jogos, sendo 20 como titular, contra 15 do companheiro, apenas 6 como titular. Os dois foram contratados para 2019: Zé chegou do Bahia, que recebeu do Palmeiras R$ 14,5 milhões por 70% dos direitos do jogador, enquanto Carlos Eduardo veio do Pyramids, do Egito, por cerca de R$ 23 milhões.

Mano Menezes ainda vai comandar mais um treino para definir a formação do Palmeiras antes de pegar o Fortaleza. O time trabalhou pela manhã na Academia de Futebol e viajou nesta sexta (20) para a capital cearense, onde mais uma atividade será realizada no sábado (21). A bola rola a partir das 16h do domingo (21).

Leandro Mirando, da Folhapress