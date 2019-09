Timon abre venda de ingressos antecipada para duelo contra o Cori-Sabbá

O Timon quer casa cheia em seu segundo jogo pela Série B do Campeonato Piauiense. A Águia Soberana abriu a venda de ingressos antecipada para o confronto contra o Cori-Sabbá , na segunda-feira (16), às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro de Teresina.

Três pontos de vendas foram divulgados pela diretoria do clube. Os locais escolhidos ficam na cidade vizinha, Timon, na Churrascaria Rodeio (Centro), Farmácia Horizonte (Centro) e Drogaria Joãozinho (Ceasa) do município. Com relação aos valores, as arquibancadas saem por R$ 20,00 enquanto os assentos gerais R$ 10,00. A entrada meia será aceita para os dois setores.

Timon segue em preparação para duelo contra o Cori-Sabbá. Foto: Elias Fontenele

O Timon se prepara para o duelo contra o estreante na Série B do Piauiense Cori-Sabbá, de Floriano, e segue na tentativa de obter os primeiros três pontos na competição. Na semana passada, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Picos, no Helvídio Nunes, na Cidade do Mel.

Adriana MagalhãesJorge Machado