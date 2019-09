“É benéfica”, diz técnico do Cori sobre mudança na tabela da Série B

A diretoria do Cori-Sabbá considerou benéfica a mudança na data e horário do jogo de estreia na 2ª divisão do Campeonato Piauiense. O time de Floriano começa a sua caminhada na competição contra o Timon, na segunda-feira (16), às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A Federação de Futebol do Piauí (FFP) informou que alteração foi solicitada pelo Timon.

“Para mim como treinador é benéfica, porque eu ganho mais um dia de trabalho. Eu cheguei há 3 dias, não consegui treinar a equipe e só participei de um jogo amistoso. A partir de hoje vou iniciar os trabalhos com o grupo e colocar a minha filosofia em prática, achei de bom grado a mudança”, disse Valdomiro Ferreira.

Valdomiro Ferreira, técnico do Cori-Sabbá. Foto: Renneé Fontenele.

O presidente camisa 9 da equipe Anderson Kamar, também julgou normal a decisão. “Acho normal, isso faz parte. É um direito deles e da mesma forma que eles mudaram, podemos mudar quando for aqui também. Vai alterar um pouco o nosso cronograma de trabalho, mas nada que nos prejudique”, concluiu.

A equipe alvinegra corre contra o tempo para registrar os jogadores no Boletim Informativo Diário (BID), exigido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A diretoria da Águia de Floriano informou ainda, que até o final desta semana todos os jogadores serão inscritos no boletim, mas alegou dificuldades financeiras para efetuar o procedimento.

Em relação ao Tibério Nunes, estádio que será usado como casa da Águia durante a Série B, a equipe aguarda ainda a liberação do laudo técnico do Corpo de Bombeiros que atesta a segurança da praça esportiva. Como o clube só joga em Floriano no dia 27 de setembro, tem até o dia 17 (dez dias antes) para entregar a documentação necessária a FFP.

O Cori-Sabbá entra em campo na segunda-feira (16) em duelo duro contra o Timon, no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro de Teresina. A equipe teve folga na primeira rodada de abertura do estadual devido a desistência do Fluminense na competição.

Adriana MagalhãesJorge Machado