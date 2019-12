SEP renova com Hugo Freitas e fecha com ex-Ipojuca e Santa Cruz-RN

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) segue se movimentando para Campeonato Piauiense 2020. Na tarde desta segunda-feira (02), o Zagão anunciou a contratação do zagueiro Lucão, ex-Ipojuca, do volante Josias, ex-Santa Cruz de Natal, e a renovação de contrato do atacante Hugo Freitas, uma das peças da campanha do título da Série B do Piauiense.



Os novatos do elenco foram indicações do técnico Adelmo Soares, que teve recentemente o contrato renovado pela diretoria do Picos . O Zagão volta à elite do futebol estadual depois de ter sido rebaixo para Série em 2017.

Já Hugo Freitas foi destaque no setor ofensivo da SEP durante a campanha do título da segunda divisão do Campeonato Piauiense e teve o contrato renovado.

Breve histórico das novas caras

O zagueiro Lucas Francisco da Silva Lima, de 22 anos, mais conhecido como Lucão, jogou em 2018 pelo Santa Cruz (RN), Rio-Verde (GO), Petrolina (PE), e disputou recentemente o campeonato Pernambucano com Ipojuca.

Já o volante Josias Miranda Costa Neto, de 28 anos, é natural Atalaia e começou carreira nas categorias de base do Sport. O volante tem passagens pelo Serra Talhada, Porto (PE), América (PE) além de também já ter vestido a camisa do Santa Cruz (RN).

A estreia do Picos no Campeonato Piauiense acontece no dia 17 de janeiro diante do River-PI.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia