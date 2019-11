Ele fica: direção de Picos renova contrato com Adelmo Soares para 2020

Tem novidade no Zagão! A diretoria do Picos anunciou nesta sexta-feira (29) a renovação de contrato do técnico Adelmo Soares para o Campeonato Piauiense 2020. Neste ano, ele esteve à frente da equipe durante a campanha do título da Série B do Piauiense o que resultou no acesso do time à elite do futebol estadual.



Adelmo Soares. Foto: José Maria Barros.

Adelmo deverá ser apresentado no município de Picos na segunda quinzena de dezembro, quando o time vai começar a se movimentar para o estadual do próximo ano. O anúncio do técnico acontece em meio ao retorno de Rodrigo Lima à presidência do Picos que, na última quarta-feira (27), havia divulgado a renúncia do cargo nas redes sociais.

A última passagem de Adelmo Soares pelo Zagão foi em 2016. Desde o título da Série B do Piauiense a diretoria vinha sondado o técnico para a continuidade do trabalho na Série A. A estreia do Picos na competição acontece no dia 17 de janeiro.

Rebaixado em 2017, a equipe do Picos foi recentemente campeã da Segundona e retornou a elite do futebol Piauiense para disputa do Estadual 2020.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia