River-PI anuncia demissão do treinador Márcio Goiano

Na tarde desta quinta-feira (30), o River-PI anunciou a demissão do técnico Márcio Goiano e do auxiliar técnico Edson Miolo. O treinador, que não venceu nenhuma partida no comando do clube, não resistiu a derrota para o Parnahyba, fora de casa, na quarta-feira (29), por 1 a 0, e acabou demitido.



Foto: Victor Costa River A.C.

Contratado em outubro do ano passado , o técnico teve início ruim no Campeonato Piauiense, com um empate e duas derrotas, e deixou o Galo Carijó na lanterna da competição, com apenas um ponto. Além disso, sob o comando de Goiano, a equipe perdeu um amistoso para o Sampaio Correia por 3 a 2 e empatou com o Náutico na Copa do Nordeste em 1 a 1.

Com a demissão de Goiano, José Roberto, treinador das categorias de base, assume interinamente o comando da equipe.

Na próxima rodada pelo Piauiense, o River-PI encara o Flamengo-PI, no dia 03 de março, no estádio Albertão, em Teresina. Antes, pela Copa do Nordeste, o Galo enfrenta o CSA (AL), neste sábado (01), também no estádio Abertão.

Leia nota na integra:

NOTA OFICIAL - MÁRCIO GOIANOO

River Atlético Clube comunica o desligamento do treinador Márcio Goiano do comando técnico do clube. Além dele, o auxiliar técnico Edson Miolo também deixa o cargo.

Agradecemos os trabalhos do treinador e de seu auxiliar e desejamos boa sorte na sequência de suas carreiras.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia