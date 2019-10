River-PI anuncia Márcio Goiano como treinador para temporada 2020

O River Atlético Clube anunciou, na tarde desta terça-feira (22), Márcio Goiano, ex-Náutico, como novo treinador para temporada do clube em 2020. O treinador de 50 anos terá pela frente as disputas do Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Essa é a sua primeira participação no futebol piauiense.



Márcio Goiano, ex Náutico, é anunciado pelo River-PI para temporada 2020. Foto: Ascom Náutico

Márcio de Azevedo, mais conhecido como Márcio Goiano, jogou como zagueiro e chegou a ser ídolo do Figueirense nos anos 2000. O técnico chega ao River-PI após campanha com o Náutico na temporada 2018 e 2019. O treinador já vestiu a camisa de times como Avaí, Fortaleza, Figueirense, Portuguesa, Sport e Goiás.

River-PI usa redes sociais para formalizar anuncio. Foto: River Reprodução.

A diretoria do River informou ainda, que nesta quarta-feira (22) vai divulgar detalhes da apresentação do técnico. A Pré-temporada está prevista para começar no dia 2 de dezembro.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia