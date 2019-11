Renato Gaúcho ameaça não renovar se Grêmio investir menos em 2020

Renato Gaúcho mudou o tom e falou com boa dose de ameaça sobre o futuro no Grêmio. Depois da derrota para o Flamengo, o treinador declarou que não espera redução de investimentos no clube gaúcho para 2020. E se houver diminuição de recursos, a renovação contratual dele não deve ocorrer. A posição cria um novo cenário em meio às certezas da diretoria.

No início da semana, o UOL Esporte mostrou que o Grêmio planeja reduzir a folha salarial no próximo ano. Renato não citou a ideia, mas falou sobre investimentos maiores ou menores na nova temporada.

"Sobre minha permanência ou não, não vou falar nisso? O cinto não vai se abrir muito, mas posso dizer que ele não vai se fechar muito, não. Tá parecendo que o cinto vai se fechar, mas não vai. A não ser que alguém chegue aqui e diga que vai fechar, mas aí eu respondo 'não cobrem'. Não vamos abrir o cinto demais, como Flamengo e Palmeiras, mas posso garantir que não vai fechar muito. Se fechar, podem encontrar outro treinador. Eu nasci para vencer e vou fazer meu grupo vencedor. Para fazer isso, tenho que ter grupo vencedor", disse.



Renato Gaúcho - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Renato Gaúcho e Grêmio retomaram as conversas sobre o novo contrato e existe otimismo no acerto. A declaração sobre orçamento para 2020 aparece como nova carta na mesa.

A reformulação do elenco tem sido um assunto recorrente no dia a dia do Grêmio, mas que o clube tem adiado. O argumento é que o tema pode gerar problemas na reta final do ano, com o time ainda buscando vaga direta à fase de grupos da Libertadores.

"É uma coisa bem de direção, apertar ou afrouxar o cinto. A grande virtude é acertar a medida exata para não quebrar o clube. Não adianta nada fazer um timaço por um ano e quebrar o clube, aí nos anos seguintes ter luta contra o rebaixamento ou segunda divisão. Recuperar o clube é muito importante, com equilíbrio financeiro dá para investir. O grande lance é acertar a medida exata. O Grêmio é grande, não pode se apequenar demais em investimentos e tem que ter certa ousadia mesmo", respondeu Duda Kroeff, vice de futebol do Grêmio.

Folhapress