Grêmio supera eliminação na Libertadores e atropela Botafogo

Ainda de "ressaca" com a traumática eliminação na semifinal da Copa Libertadores na última quarta-feira (23) - ao ser goleado por 5 a 0 pelo Flamengo - o Grêmio venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (27) - gols de Maicon, Thaciano e Everton - e se manteve na disputa por uma vaga na competição sul-americana de 2020.

O Alvinegro, por sua vez, ligou o sinal de alerta em relação à zona do rebaixamento. Com 33 pontos, os cariocas estão a apenas quatro pontos dela.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Vasco no Rio de Janeiro, na quarta-feira (30), e o Botafogo recebe o Cruzeiro, na quinta.



O Grêmio não teve dificuldades para vencer o Botafogo em Porto Alegre (RS). Tecnicamente muito superior ao Alvinegro, o Tricolor conseguiu fazer seu jogo com muito toque de bola e velocidade. Já os cariocas pecaram na lentidão da organização das jogadas. Inspirado, o goleiro Gatito Fernandez salvou o time de General Severiano do pior.

Após uma linda bola enfiada por Luciano, Maicon, em posição legal, recebeu na cara de Gatito e chutou forte para abrir o placar na Arena, aos 11 minutos do primeiro tempo.

O Grêmio ainda ampliou quando o zagueiro Joel Carli errou na saída de bola aos 25 minutos do segundo tempo e Everton deixou Tardelli na cara do gol. O atacante invadiu a área e chutou cruzado para boa defesa de Gatito. No rebote, Thaciano, livre, teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

O terceiro saiu dos pés do Cebolinha invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola ficou com Pepê, que rolou para trás e achou Thaciano. O meia finalizou e Gatito salvou o Botafogo. No rebote, porém, Everton chutou e fez o 3 a 0.

