Ramires volta e Palmeiras treina com mudanças entre titulares

O Palmeiras deve apresentar duas novidades na equipe titular para o duelo de sábado (8), às 19h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.

Na tarde chuvosa desta quinta (6), na Academia de Futebol, Vanderlei Luxemburgo testou Zé Rafael no time, ocupando a vaga de Gabriel Menino. No ataque, Willian também trabalhou entre os 11.

No penúltimo dia de preparação para a visita à Ponte, Luxemburgo promoveu trabalho coletivo e duas mudanças em relação ao time que perdeu no último domingo (2) para o Red Bull Bragantino.

No coletivo, Zé treinou ao lado de Ramires no meio, enquanto Willian foi o ponta direita, sendo um jogador mais próximo de Luiz Adriano no comando do ataque.



Técnico Vanderlei Luxemburgo conversa com os jogadores em campo durante o treino - Foto: Van Campos/Thenews2/Folhapress



A equipe titular teve Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Zé Rafael e Ramires; Willian, Lucas Lima e Dudu; Luiz Adriano.

A atividade marcou a primeira participação de Ramires ao lado dos companheiros nesta semana. Ex-jogador da seleção brasileira, o volante realizou trabalhos individualizados na parte interna da Academia de Futebol nos últimos dias.

Quem esteve na parte interna foi Matías Viña. Primeiro reforço do Palmeiras para 2020, o uruguaio desembarcou nesta quinta em São Paulo e visitou o CT palmeirense. O lateral vai passar por exames médicos e ainda resolver partes burocráticas antes da apresentação oficial, que ficará para a próxima semana.

Folhapress