Palmeiras goleia, e São Paulo ganha de virada no Campeonato Paulista

Palmeiras e São Paulo venceram na abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista, na noite de quarta-feira (29).

Foi bem maior a facilidade da equipe alviverde, que recebeu o Oeste no Pacaembu. Gustavo Scarpa, em cobrança de pênalti no primeiro tempo, e Willian, com três gols no segundo, definiram o triunfo por 4 a 0.

O Palmeiras chegou aos sete pontos e ocupa provisoriamente a segunda colocação do grupo B. Também com sete pontos, o São Paulo lidera o grupo C.