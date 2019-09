Piauí terá quatro representantes na fase final dos Jogos Escolares

O Handebol piauiense conquistou um feito inédito durante a etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude realizado nesta semana, em Natal. As três equipes que disputavam pelo Estado foram campeãs e carimbaram vaga na final da competição, que será disputada no mês de novembro, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O Piauí vai contar com mais um representante, o Caic Balduíno, que estava classificado devido ao desempenho que teve em 2018.



Para o técnico Giuliano Ramos, do GHC, os resultados dos piauienses é fruto de um trabalho realizado a longo prazo. “Estou muito feliz pelo trabalho desenvolvido pelo Handebol piauiense. Estou muito orgulho porque mantivemos um feito inédito no Nordeste. Tudo isso é fruto de longo trabalho, feito com muita dedicação, empenho e amor”, relatou.

As onze estudantes do time feminino do Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Julia Nunes, do bairro Dirceu, zona sudeste de Teresina, venceram nesta terça-feira (24) a final contra o colégio Santa Madalena de Maceió (AL) pelo placar de 42 a 19. Para chegar à decisão, as jovens que têm entre 15 a 17 anos, teve que enfrentar o Colégio Manoel da Silva, do Ceará, confronto que terminou em 34 a 15. Estudantes do CETI durante Jogos Escolares da Juventude, em Natal. Foto: Arquivo Pessoal O time infanto feminino da Escola Munincipal Barjas Negri, também da zona sudeste de Teresina, conseguiu se classificar para etapa final após vencer o Colégio SEB de Maceió por 21 a 16, nesta terça-feira (24). Escola Manoel Paulo Nunes vence a etapa do jogos Escolares da Juventude, em Natal. Foto: Arquivo Pessoal

No masculino, o título da categoria de 12 a 14 anos ficou com a Escola Manoel Paulo Nunes ao vencer na final a equipe do Colégio Santa Emília de Pernambuco por 24 a 20. Na semifinal, os piauienses ganharam da Escola São Marcelino Champagnat do Ceará por 23 a 13. A fase final dos Jogos Escolares acontece no mês de novembro, em Blumenau (SC).

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia