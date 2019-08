Jogos Escolares reúnem quase 2 mil alunos com 14 modalidades

As disputas da fase Estadual dos Jogos Escolares da Juventude teve inicio oficialmente nesta quinta-feira (8). São quase dois mil alunos atletas brigando por vaga na fase nacional da competição, que acontece no mês de novembro, em Blumenau, Santa Catarina. A competição acontece até o próximo domingo (10). 14 modalidades estão em disputa, dez coletivas e quatro individuais.

“Essa competição é uma porta de entrada para que a gente siga quem sabe um dia conseguir ter outra Sarah Menezes, ou atletas como do badminton que são referencias ou mesmo handebol com o professor Giuliano, por ser um evento dessa grandeza trabalhos com quase dois mil alunos atletas inscritos, é o Piauí inteiro”, afirmou Fernando Kirinos, diretor de Esporte Escolar.



A competição inicia na quinta e segue até o próximo domingo com dez modalidades coletivas - Foto: Jailson Soares/O Dia



O Piauí tem vaga garantida no handebol masculino por índice técnico e uma das modalidades mais fortes do estado entre as modalidades de quadra. No individual, o atletismo, badminton e judô são donos de resultados expressivos e esperanças de pódios.

Entre as escolas que estrearam ontem (8) na competição está o time Ceti Desembargador Pedro Sá, de Oeiras. A escola participa pela primeira vez da competição escolar, com representante na categoria de 15 a 17 anos. “Estamos muito empolgados, pois todo mundo quer ter a oportunidade de viajar representando o Piauí, né?”, disse Matheus.

O ginásio Verdão foi e seguirá sendo palco para os jogos de futsal, assim como a quadra do Ifpi. O ginásio da SEMEL recebe as partidas de voleibol e basquete. As modalidades individuais têm outros locais como sede. As disputas dos Jogos Escolares seguem até domingo (10). A competição nacional assim como ano passado vai unir as etapas de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia