Palmeiras fica na cola do Flamengo após vencer o Fortaleza

O Palmeiras venceu o Fortaleza neste domingo (22) por 1 a 0, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, a quarta consecutiva desde que Mano Menezes assumiu o comando, a equipe alviverde foi a 42 pontos na tabela e se mantém na cola do líder Flamengo, que tem 45.

Leia também:

Aos poucos, Mano Menezes impõe suas ideias no Palmeiras

Neste sábado (21), o Santos perdeu do Grêmio por 3 a 0, na Vila Belmiro. Com a derrota, a equipe alvinegra estacionou nos 37 pontos e se distanciou ainda mais do Flamengo com o triunfo sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte.





Foto: Willian marcou o gol da vitória sobre o Fortaleza - Foto: César Greco/Ag. Palmeiras

Pressionado pela derrota no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu na noite deste sábado o Bahia, por 2 a 1, em Itaquera. Vagner Love e Clayson marcaram os gols do triunfo corintiano.

Também neste sábado e com gol de Pablo aos 46 minutos do segundo tempo, o São Paulo venceu o Botafogo por 2 a 1. O time não vencia na competição há quatro jogos.

Folhapress