Messi pode bater recorde de Pelé no Santos nesta temporada

Aos 32 anos, Lionel Messi, recém-eleito pela 6ª vez o melhor jogador do mundo pela Fifa, não se cansa de quebrar recordes. E o próximo deles pode ter relação direta com Pelé, que para muitos é o maior atleta de futebol de todos os tempos.

É que, até o momento, o argentino tem no currículo 604 gols pelo Barcelona, menos do que os 643 tentos anotados pelo Rei do futebol pelo Santos. É preciso que Messi, portanto, marque mais 40 gols com a camisa do clube catalão para ultrapassar o ex-atacante e ser considerado o jogador que mais fez gols por um único time.

Caso Messi mantenha a média dos últimos anos no Barça, este recorde será quebrado dentro de alguns meses, de acordo com o jornal espanhol As.



Messi está a 40 gols de bater a marca histórica de Pelé - Foto: Alan Morici/CA2019

Isso porque o argentino, nas últimas 10 temporadas que disputou, marcou mais de 40 gols em todas elas. Como a temporada vai até a metade de 2020, muita coisa ainda deve acontecer.

Os feitos de Messi estão distribuídos da seguinte forma: 420 gols pela La Liga, 112 pela Liga dos Campeões, 51 pela Copa do Rei, 13 pela Supertaça da Espanha, 5 no Mundial de Clubes e 3 pela Supertaça Europeia. Estes números foram construídos em 691 jogos (média de 0,87 gol por jogo).

Folhapress