Lesão muscular na coxa tira Willian da decisão da Copa América

Tite tem uma opção a menos para a decisão da Copa América. O atacante Willian sofreu uma lesão muscular na vitória da seleção brasileira sobre a Argentina , na última terça-feira (2), em Belo Horizonte, e não terá condições de atuar na final do torneio, no domingo (7), no Rio de Janeiro.



O atleta sentiu dores na região de trás da coxa direita no clássico, mas, como a equipe já tinha feito as três substituições permitidas, continuou em campo até o apito final. As dores persistiram nesta quarta (3), e o jogador passou por exames de imagem que confirmaram a lesão.

Apesar do problema físico, Willian continuará com o grupo verde-amarelo enquanto inicia seu tratamento.

Há treinamentos programados para quinta (4), sexta (5) e sábado (6) na Granja Comary, em Teresópolis, antes do confronto decisivo da competição continental.

Inicialmente fora dos planos para o torneio, o paulista de Ribeirão Pires foi chamado para substituir outro contundido, Neymar, cortado ainda durante a preparação. Ele recuperou a confiança do chefe e se tornou um dos principais reservas, sempre acionado.

Tite não terá essa alternativa para a final. As opções de ataque do banco de reservas, não havendo novas lesões, serão David Neres e Richarlison. O trio ofensivo titular será novamente formado por Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton.

Já a defesa deverá estar completa. O zagueiro Marquinhos também teve problemas físicos contra a Argentina e precisou ser substituído por estar se sentindo mal, em decorrência de uma virose, mas vem apresentando boa recuperação.

