Tite celebra sucesso diante do 'extraterrestre' Lionel Messi

Na entrevista anterior à semifinal da Copa América, Tite foi contido nos elogios ao argentino Lionel Messi, colocando-o em uma lista de atletas de qualidade que incluía nomes como o de David Neres. Após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Argentina, na noite de terça-feira (2), o treinador se permitiu tratar o craque rival com maior reverência.

"O Messi é extraterrestre. O Messi é excepcional. Nas ações com bola e também nas sem bola.", afirmou o gaúcho, que admitiu ter mexido na estrutura defensiva da seleção para cercar o camisa 10. "O Firmino deu um passo para trás. O pessoal da área central, Firmino, Coutinho, Arthur, Casemiro, foi essencial para não deixar o extraterrestre jogar."

Ainda assim, o jogador teve seus momentos. Entre esses momentos, cruzou para Aguero acertar o travessão e ele próprio parou no poste direito de Alisson. Lances que contribuíram para que Tite julgasse alto o nível do confronto que definiu o primeiro finalista da competição sul-americana.



Foto: Lucas Figueiredo/CBF



"Foi um grande jogo. Um jogo com duas equipes de recursos técnicos impressionantes. Falei sobre isso com o [Lionel] Scaloni", disse o comandante verde-amarelo, referindo-se ao papo que teve com o treinador alviceleste ao fim do clássico.

O currículo de Tite, 58, já era bem mais extenso do que o de Scaloni, 41. Mas ainda não tinha um jogo pela seleção brasileira no Maracanã. Ele terá a chance de comandar o time verde-amarelo no estádio carioca no domingo (7), na decisão, contra o vencedor de Chile x Peru.

"Parafraseando a publicidade: o primeiro a gente não esquece", disse, recordando famoso comercial de sutiã de 1987. "Vou me tornar verdadeiramente técnico da seleção brasileira. A boleirada fala: 'Jogou bola? Onde? Então, não jogou'. Com o técnico, é: 'Treinou no Maracanã?'. E vou treinar lá pela primeira vez como técnico da seleção", sorriu.

Folhapress