Zé Roberto quer formação mais experiente para jogo com Ceará

A equipe do River Sub20 encerrou os treinamentos nesta quinta-feira (31) visando jogo contra o Ceará, que acontece no sábado (1º), às 15h, na Cidade Vozão, em Fortaleza. O jogo é valido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste Sub20 e marca o confronto entre os líderes da chave, ambos tem quatro pontos somados. O River deve vir com mudanças na formação titular, pois técnico José Roberto vai apostar nos nomes mais experientes para iniciar o jogo.



“Usamos uma estratégia de fazer uma adequação digamos assim, pois começamos a competição com nossa base 100% Copa São Paulo que é nossa base 2000 e 2001 e agora para essa partida fechando o primeiro turno a estratégia é incluir os atletas 99 para dar um pouco mais de suporte, experiência e equilíbrio considerando que a equipe do Ceará usa o elenco todo 99 e assim a gente dá um pouco mais de nivelamento”, explicou José Roberto.

Por conta disso, nomes como do volante Kaio, do zagueiro Ismael e do goleiro Vinicius devem estar entre os titulares do treinador Riverino. Os três se integraram ao resto do elenco após iniciar a competição, pois estavam disputando a Série B do Piauiense pelo Oeirense.







“Acredito que no meu setor o mais importante é ter paciência, atenção principalmente com essa parte de bolas paradas e é sobre isso que o professor vem conversando mais com a gente. Será mais um jogo difícil fora de casa, porem a semana de trabalhos foi intensa, com muitas exigências”, afirma o zagueiro.

No setor ofensivo, um dos nomes mais lembrados no Galinho Sub20 é do volante Sukita, questionado na rodada de estreia por perder um pênalti, mas que no ultimo jogo balançou a rede e contou até com o apoio do torcedor Riverino. Depois de tudo isso, ele conta ter maior tranquilidade para esse terceiro jogo. “Na partida de domingo eu ouvi eles cantando, mas o professor Zé pediu para que eu tentasse não dar atenção, mas depois ter perdido o pênalti conseguir marcar traz um alivio muito grande, agora é tentar manter os acertos para o decorrer da competição”, disse o meia.

O jogo entre Ceará e River acontece neste sábado (1º), às 15h, na cidade Vozão. O jogo é valido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O River tem um empate e uma vitória na competição, quatro pontos, mesma pontuação do adversário do final de semana.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia