River Sub20 retoma as atividades visando Copa do Nordeste Sub20

A equipe do River Sub20 retornou as atividades nesta terça-feira (1ª) após uma breve pausa. O Galinho irá representar o estado do Piauí em duas competições de base, a primeira delas é a Copa Nordeste Sub20, que inicia no dia 19 de outubro e terá a primeira fase encerrando no dia 23 de novembro. Depois disso, o time segue em atividade visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do país.



O time fez uma pequena pausa de 10 dias exatamente por conta do calendário, pois os atletas engatam uma competição na outra. “A pausa foi planejada, pois nos tivemos um período inicial de observação dos atletas, avaliativo e fizemos alguns amistosos para poder conhecer e depois disso, fizemos uma breve pausa até por conta do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF que para a Copa São Paulo fechava no dia 18 de setembro. Vamos dar uma pausa para que eles possam descansar, ver a família, pois depois disso eles irão ficar 90 dias aqui conosco e mais o período competitivo. Não passam natal com família, ano novo, pois vão estar com a gente”, explicou o técnico José Roberto.



No cronograma estão duas datas em aberto para jogos amistosos - Foto: Jailson Soares/O Dia



Faltando 18 dias até a estreia na competição nordestina o técnico afirma que serão dias cruciais. No cronograma estão duas datas em aberto para jogos amistosos e também a definição de time principal e atletas que irão viajar para os dois torneios.

“Nós queremos fazer amistosos nos dias 5 e 12 de outubro, mas ainda buscamos esses adversários. Além disso, pelo menos 20 sessões de treinamentos para a gente ir preparando esse grupo e dando continuidade a esses 45 dias de trabalho que tivemos no começo, pois apesar da pausa o modelo de jogo e estilo de trabalho já foi implantado”, acrescentou o técnico do Galo Carijó Sub20, José Roberto.

A Copa do Nordeste Sub20 terá 16 equipes brigando por título. A competição terá quatro grupos com quatro equipes cada e jogos de ida e volta na primeira fase. Nas semifinais o torneio passa a ter sede única e igualmente acontece na final. A melhor campanha do Galinho na competição foi em 2018, quando chegou até a semifinal, mas na época o formato da competição era diferente.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia