Flamengo segue na busca por ‘casa’ para temporada 2020

O Flamengo do Piauí aos poucos vai se movimentando para disputar do Campeonato Piauiense 2020. Após as definições em reunião na sede da FFP sobre o início da competição e formato de disputa para o próximo ano, o time Rubro-Negro busca ter sede fixa e anunciar os primeiros nomes no mês de novembro. A previsão de apresentação do elenco é para o dia 10 de dezembro.



“Nós estamos trabalhando para isso. Acredito que no máximo em 10 dias a gente vai ter essa resposta do local que fizemos a proposta para usar ao longo do período de treinos na temporada 2020 e assim ter um local fixo”, conta o Gerente de Futebol Marcio Ferreira.

A equipe do Flamengo tem sofrido bastante nos últimos anos por conta dessa vida ‘itinerante’ de trocas de locais para treinos. Somando os anos de 2018 e 2019 foram oito lugares utilizados para poder disputar o Piauiense.



O Flamengo terá no comando técnico do time Paulo Moroni - Foto: O Dia



Sobre anúncios a diretoria está sendo cautelosa, pois segundo eles o objetivo é não fazer leilão por atletas. “Estamos trabalhando de forma mais sigilosa até para evitar esta brigando por valores mais altos por atletas, mas estamos trabalhando. A intenção é fechar todo o elenco nas próximas semanas e apresentar o grupo no dia 10 de dezembro e assim ter uma pré-temporada adequada”, explica Márcio.

O Flamengo terá Paulo Moroni como treinador para temporada 2020. O técnico inclusive veio a capital de Teresina algumas vezes após o anuncio. O Campeonato Piauiense terá inicio no dia 19 de janeiro de 2020. A competição terá oito clubes brigando por título e pelas vagas nacionais.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia