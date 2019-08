Eleição do Flamengo-PI acontece com chapa única nesta quarta

Depois de muitas especulações de quem assumiria a presidência do Flamengo do Piauí, o futuro do clube piauiense para os próximos anos parece ter chegado aos seus capítulos finais. A eleição que vai definir a nova diretoria acontece nesta quarta-feira (21), na sede da Federação de Futebol do Piauí, no Centro de Teresina. Apenas a chapa “Unidos pelo Flamengo-PI”, liderada pelo empresário Rubens Gomes, vai concorrer a eleição para presidente do clube.

“Eu já entro ciente da parte da dificuldade que eu vou enfrentar, mas temos tempo para concertar tudo, já que temos que pensar no campeonato piauiense que só começa em janeiro” disse.

Rubens Gomes concorre presidência do Flamengo-PI neta quarta-feira (21). Foto: Jailson Soares.

Ainda de acordo com Rubens Gomes, o técnico Paulo Moroni será uma peça fundamental no processo de reconstrução do rubro-negro piauiense.

“Pretendemos fazer um time profissional forte, buscar por recursos para fazer desse clube campeão piauiense. O técnico Paulo Moroni estará nesta sexta-feira pela manhã comigo, para fazer um esboço do que será necessário para ser campeão. Eu penso nele como treinador”, declarou o empresário.

Rubens Gomes faz parte da diretoria do Flamengo-PI desde o ano de 2003, quando o clube era comandado pelo atual presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brown. O empresário de 51 anos assumiu uma das vagas no Conselho Fiscal, da até então diretoria presidida por Tiago Vasconcelos.

Nesta quarta-feira (21), apenas sócios regularizados ao time poderão participar do pleito. Como só há uma chapa, a votação acontece por caráter demonstrativo, por certificação que votos computados foram feitos dentro do processo legal.

Adriana MagalhãesJorge Machado