Fábio Carille esboça time que pode enfrentar o Fluminense

O técnico Fábio Carille, do Corinthians, esboçou no treino desta quarta-feira (11) a equipe que pode enfrentar o Fluminense no jogo do domingo (15) em Brasília. A partida valerá pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foram escalados: Cássio; Michel Macedo, Gil, Bruno Méndez e Carlos Augusto; Gabriel, Júnior Urso, Jadson, Mateus Vital e Janderson; Vagner Love.

Leia também:

Procuradoria da Fazenda cobra dívida de R$ 566 mi do Corinthians

Corinthians vence o Flamengo na semifinal do Campeonato Feminino

Carille ainda não conta com Fagner e Sornoza. Os jogadores estavam com as suas seleções e chegam nesta quinta ao Brasil.



Os defensores Manoel e Danilo Avelar seguem trabalhando na parte interna. O zagueiro faz fortalecimento na coxa direita e o lateral um tratamento na coxa esquerda, a mesma que o tirou da partida contra o Ceará, no último fim de semana. O goleiro Caíque (entorse no tornozelo direito), o zagueiro Léo Santos (se recupera de cirurgia no joelho direito) e o atacante Everaldo (pubalgia) também seguem tratamento.



Fábio Carille esboçou pela primeira vez a equipe que pode enfrentar o Fluminense - Foto: Reprodução/Instagram

O atacante Clayson também não foi a campo, o atleta fez um trabalho físico específico -vale lembrar que o atacante já não jogaria contra o tricolor carioca, uma vez que cumpre suspensão por levar três cartões amarelos.

Mauro Boselli, que na terça fez trabalhos mais leves acompanhado do fisioterapeuta Caio Mello, treinou normalmente na manhã desta quarta e deve estar à disposição de Carille para o fim de semana. Ele ficou fora dos relacionados contra o Ceará por conta de uma entorse no tornozelo direito.

No treinamento desta quarta, o trabalho comandado pelo treinador corintiano exigiu rebatidas dos zagueiros em lançamentos e triangulação dos atacantes para chegar ao gol. Carille ainda montou uma equipe reserva para jogar contra os titulares, em campo reduzido. Os suplentes contavam com: Ramiro, João Victor, Ralf e Piton; Renê Júnior, Matheus Jesus, Araos e Régis; Gustagol e Mauro Boselli.

O Corinthians volta a treinar nesta quinta, na parte da manhã, às 9h30. No entanto, a atividade será fechada à imprensa.

Flávio Latif, da Folhapress