Corinthians vence o Flamengo na semifinal do Campeonato Feminino

O Corinthians saiu na frente neste domingo (08) em Caricacica (ES), onde jogou contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Com o resultado, o clube ampliou sua série de vitórias para 31 jogos.

A última derrota do Corinthians feminino aconteceu no dia 21 de março, há quase seis meses, contra o Santos. A sequência vitoriosa já superou a marca anterior estabelecida no Guinness World Records –a entidade que compila os recordes está apurando a série para confirmar o novo registro.

O resultado deste domingo dá ao Corinthians a possibilidade de um empate no segundo jogo da semifinal. A volta será no dia 15, às 14 horas, no Parque São Jorge. O Flamengo precisa de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis. Ferroviária e Kindermann estão na outra chave e também disputam vaga na final.

Favorito ao título, o Corinthians abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Erika. Na volta do intervalo o Flamengo chegou a empatar com Ana Clara, mas Victoria Albuquerque colocou o Corinthians de novo em vantagem.

Folhapress