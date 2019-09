Diagnosticado com estiramento, Pato é desfalque no São Paulo

Diagnosticado com um estiramento na coxa direita, Alexandre Pato volta a ser desfalque no São Paulo. O jogador não estará com a delegação no Rio de Janeiro neste sábado (21) quando o time tricolor enfrenta o Botafogo pelo Brasileiro.



No treino da manhã desta quinta (19), Pato ficou na parte interna do CT da Barra Funda para dar sequência ao tratamento que faz desde o dia anterior. Apenas os primeiros minutos da atividade tiveram a presença da imprensa, para Cuca fazer ajustes na equipe e definir o substituto de Pato.

A opção mais natural seria Everton, que também atua na ponta esquerda, mas o desfalque de Pato pode permitir ao treinador rearranjar o meio-campo, com Daniel Alves e Hernanes na armação.









O atacante poderia voltar a ser titular neste final de semana não fosse a nova lesão. Ele se recuperou de um edema na mesma coxa direita na semana passada e jogou 45 minutos no empate por 1 a 1 contra o CSA. Após perder cinco jogos seguidos pela última contusão, Pato é baixa mais uma vez.

O desfalque mantém uma espécie de tabu no elenco são-paulino: Cuca nunca teve a força total em um jogo sequer desde que assumiu o time, no início de abril. Teria nesta semana, pois Pablo e Hernanes também voltaram recentemente de lesão, mas agora Pato já não fica à disposição.

O duelo contra o Botafogo, a partir das 11h deste sábado, será válido pela 20ª rodada do Brasileiro. Será a sétima partida do torneio que Pato perde por lesão: ele já foi ausência em um jogo por uma pequena lesão cervical e perdeu outros cinco pelo edema na coxa.

Folhapress