Daniel Alves dá susto durante treino do São Paulo

Se nos jogos, o São Paulo tem tido dificuldades na armação das jogadas, ao menos nos treinos, a coisa parece mudar. A atividade da tarde desta terça-feira (17), no CT da Barra Funda, foi marcada por uma assistência precisa de Alexandre Pato durante o coletivo em campo reduzido comandado por Cuca. Outro momento de destaque foi um susto de Daniel Alves.

Os dois foram os responsáveis pela armação do time laranja, um dos três montados por Cuca para a atividade. Em uma jogada por dentro, Pato usou o pivô de Dani Alves para dar assistência precisa e ver Vitor Bueno marcar golaço, o mais bonito do treinamento.

Minutos depois, em novo ataque do time laranja, Daniel Alves subiu para disputar bola aérea com Calazans e acabou se chocando com o companheiro, cabeça com cabeça. O camisa 10 recebeu rápido atendimento médico no gramado e logo voltou à atividade, sem qualquer restrição.





Daniel Alves de chocou contra Calazans em uma dividida e precisou de atendimento médico - Foto: Divulgação São Paulo FC

O técnico Cuca teve à disposição o elenco do São Paulo praticamente completo, e a exceção foi Hernanes. Dois dias após jogar 90 minutos contra o CSA, o meio-campista fez exercícios físicos no mesmo campo do coletivo, mas à parte dos companheiros. Ele deve retomar as atividades com bola ao longo da semana e estar à disposição para enfrentar o Botafogo na manhã do sábado (21), no Rio.

O São Paulo treina sob sigilo no restante da semana: apenas 15 minutos do treino desta quarta (18) serão abertos à imprensa, e as atividades de quinta e sexta-feira (20) são fechadas. O duelo com o Botafogo vale pela 20ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro.

Arthur Sandes e José Eduardo Martins, da Folhapress